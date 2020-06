Trasporti: M5s, finalmente risorse per ciclovie urbane, vogliamo città più accessibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati aggiungono: "È stato previsto anche un sistema di premialità per tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), inteso come strumento principale di pianificazione al cui interno è previsto il piano dei percorsi ciclabili, ed è stato utilizzato un principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Sud Italia nella suddivisione delle risorse. Nel biennio 2020/2021, alle Regioni del Sud saranno assegnate quasi 46 milioni di euro, oltre 24 milioni di euro andranno alle regioni del Centro e circa 63 milioni di euro a quelle del Nord. Inoltre - rilevano ancora i parlamentari pentastellati -, ulteriori 4,2 milioni di euro saranno utilizzati per la progettazione e realizzazione di velostazioni e altri parcheggi per biciclette per favorire l'intermodalità dei collegamenti nei poli universitari, nelle stazioni ferroviarie. Continuiamo a lavorare - concludono i rappresentanti del M5s - per indurre che i cittadini a preferire forme di mobilità migliori rispetto all'automobile privata anche negli spostamenti quotidiani perché siamo convinti che città più sicure, accessibili e vivibili". (Com)