Turismo: Sindacato tour operator francese raccomanda ripresa viaggi verso Tunisia e Marocco

- Il Sindacato francese delle aziende dei tour operator (Seto) raccomanda la ripresa dei viaggi a partire dal primo luglio e in seguito all'apertura "delle frontiere decisa dall'Unione europea per le destinazioni le cui condizioni sanitarie lo permettono". Fra queste figurano Tunisia e Marocco. Per i clienti che hanno prenotato un viaggio con trasporto e albergo, il Seto raccomanda la ripresa delle partenze dal 27 giugno per le destinazioni all'interno dell'area Schengen, tra cui anche i territori d'oltremare francesi. (Frp)