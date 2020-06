Città metropolitana Roma: Raggi, conclusa gara pulizie e sanificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma Capitale ha concluso la gara per i servizi di pulizia degli Enti locali di tutto il territorio regionale. Come soggetto aggregatore, dopo aver analizzato il fabbisogno del territorio, ha stipulato la Convenzione di due anni con il Consorzio "Leonardo" per i due lotti riguardanti, il primo, il Comune di Roma Capitale ed il secondo le Province di Rieti e Viterbo. La Città metropolitana ha agito come soggetto aggregatore. In tale veste può stipulare convenzioni per gli ambiti territoriali di competenza aperte all'adesione di tutti gli enti locali del territorio regionale. Si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. "Siamo riusciti come Ente metropolitano, grazie ad un lavoro complesso e meticoloso dei nostri uffici, ad applicare una procedura prevista, per razionalizzare e centralizzare la spesa pubblica per alcuni servizi all'interno degli Enti locali". Commenta il sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Virginia Raggi. "Questi primi due lotti riguardano Roma Capitale e le sue società partecipate, oltre che i Comuni delle Province di Rieti e Viterbo che, senza effettuare gare, potranno affidare per un triennio agli operatori del settore individuati dalla Città metropolitana i servizi di pulizia e sanificazione nonché il servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili adibiti ad uso ufficio. In questo momento difficile di emergenza sanitaria, si intende sia offrire un servizio che corrisponda a standard alti di prevenzione e pulizia previsti dalle norme sanitarie, sia snellire le procedure di gara secondo principi di risparmio. L'adesione alla Convenzione, per come è stata progettata, permette una personalizzazione del servizio in base alle diverse esigenze dell'Ente aderente. Garantendo le norme di salvaguardia per i posti di lavoro nel comparto, abbiamo gestito un massimale di spesa triennale che raggiunge i 95 milioni di euro", ha aggiunto la prima cittadina. (segue) (Com)