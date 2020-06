Città metropolitana Roma: Raggi, conclusa gara pulizie e sanificazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato del consorzio Leonardo servizi e lavori ho sottoscritto in data 17 giugno la convenzione di Città metropolitana Roma lotti 1 e 2 relativa ai servizi di pulizia e sanificazione degli immobili ad uso ufficio del Comune di Roma Capitale e delle sue Partecipate oltre agli immobili delle Province di Rieti e Viterbo". Ha commentato Gino Giustini, presidente e amministratore delegato consorzio Leonardo servizi e lavori. "Esprimo a nome della compagine consortile tutta, la soddisfazione per questa acquisizione e sono inoltre lieto di poter far conoscere alle Amministrazioni contraenti ed a tutti gli utenti di dette Amministrazioni come il Consorzio da me rappresentato intende operare. Le attività relative ai servizi oggetto della convenzione verranno eseguite da 5 imprese socie consorziate indicate come affidatarie esecutrici senza la necessità di ricorrere all'Istituto del subappalto. Dette imprese opereranno esprimendo i 'gestori del servizio' che saranno coordinati da "project manager" del nostro consorzio di provata affidabilità e competenza. Tutto ciò al fine di soddisfare quanto descritto e richiesto nella documentazione di gara e nella nostra offerta tecnica", ha concluso Giustini. (Com)