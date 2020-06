Russia: società Norilsk Nickel spenderà 166 milioni di euro in ispezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Norilsk Nickel, proprietaria della centrale di Norilsk dove a fine maggio si è verificato uno sversamento di idrocarburi, ha investito 5 miliardi di rubli (64 milioni di euro) per eliminare le conseguenze dell'incidente che ha interessato i fiumi circostanti. Lo ha dichiarato il principale azionista dell'azienda Vladimir Potanin, (Interros possiedono il 34,6 per cento di Norilsk Nickel) in videoconferenza con il presidente Vladimir Putin. Potanin ha aggiunto che la società spenderà quasi 13 miliardi di rubli (quasi 170 milioni di euro) nell'ispezione delle strutture del gruppo. Norilsk Nickel destinerà 2,5 miliardi di rubli quest'anno per controllare altre strutture dell'azienda, nel prossimo, ulteriori 11 miliardi (32 e 141 milioni di euro). La società ha già iniziato a smaltire il suolo e l'acqua contaminati che sono stati raccolti con il concorso della società Transneft e Gazprom Neft. La separazione dell'acqua dal carburante richiederà fino a 3 mesi. Per quanto riguarda il suolo, l'azienda garantisce il suo stoccaggio sicuro in attesa di procedere rendendolo inerte con l'uso di cemento. Il 29 maggio, circa 20 mila tonnellate di prodotti petroliferi sono state versate da uno dei serbatoi della centrale termoelettrica Norilsk-Taimyr Energy Company di proprietà di Norilsk Nickel. In totale, Nornickel spenderà 10 miliardi di rubli per eliminare le conseguenze dell'incidente, come promesso nel primo incontro online con il presidente.(Rum)