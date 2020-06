Francia: sondaggio, premier Philippe aumenta consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 54 per cento dei francesi ha un'opinione favorevole del primo ministro, Edouard Philippe. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal centro studi Bva. Il capo del governo guadagna così 13 punti in un mese. Philippe avanza soprattutto tra i simpatizzanti sei Repubblicani (+13 per cento), dei socialisti (+5 per cento) e nel resto della sinistra (+15 per cento). Il 61 per cento si dice inoltre contrario a un cambio di primo ministro in un eventuale rimpasto di governo. La popolarità del presidente Emmanuel Macron resta invece stabile al 38 per cento, un solo punto in più nell'ultimo mese.(Frp)