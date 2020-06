Ue: fonti stampa, per premier olandese Rutte non va affrettata approvazione Fondo ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ragioni per affrettare l'approvazione del Fondo per la ripresa Ue. Questa la posizione del premier olandese Mark Rutte, secondo fonti stampa di Bruxelles. Il capo del governo dei Paesi Bassi avrebbe spiegato che non c'è fretta nel raggiungere un accordo prima di metà luglio, visto che ciò non comporterebbe gravi problemi. Le autorità olandesi, secondo Rutte, devono concentrarsi sul contenuto della proposta fatta dalla Commissione Ue, pur rispettando i paesi europei che invece intendono velocizzare le procedure di approvazione.(Beb)