Lombardia: Cambiaghi, concreto passo avanti per costituire il 'comitato consultivo sportivo'

- Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia l'evento 'E' di nuovo Sport', un incontro dedicato al rilancio del settore sportivo dopo l'emergenza sanitaria. Erano presenti tutti i principali portatori d'interesse del mondo sportivo e universitario lombardo, oltre al sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi, Antonio Rossi, al presidente Commissione Speciale Regionale Montagna, Gigliola Spelzini, e al presidente della VII Commissione consiliare Sport, Curzio Trezzani. "L'incontro ha offerto l'occasione per mettere le basi per la costituzione del 'Comitato Consultivo Sportivo', come previsto dalla legge regionale sullo sport. Un organismo - ha spiegato l'assessore a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi - che aspetta di nascere da sei anni e che nel contesto storico che stiamo vivendo assume ancora più importanza. Per la prima volta tutto il sistema sportivo lombardo si è seduto a un tavolo per ragionare su un forte rilancio del settore in Lombardia. È importante fare squadra e solo con la sinergia tra enti e istituzioni lo sport può essere il volano per migliorare la salute, il benessere, il sistema economico e turistico della nostra regione". Il 'Comitato Consultivo Sportivo' lombardo è un organismo previsto dalla Legge regionale 26 del 2014 con funzioni consultive di cui la Giunta Regionale può avvalersi per il proseguimento delle finalità in materia di attività motorie e sportive. (Com)