Fase 3: Fratoianni (Leu), Confindustria sempre proterva, allentamento norme contratti a tempo non ci convince

- "Riecco Confindustria: meno vincoli sui contratti, meno vincoli sui licenziamenti". Così il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Eccoli i campioni della retorica per cui 'il lavoro non si crea per decreto'. L'unica cosa che vogliono per decreto è avere le mani sempre più libere. Insomma, più precarietà e più sfruttamento", afferma in una nota. "Davanti a questa protervia servono risposte nette. Per questo - prosegue l'esponente di Leu - le parole del ministro Gualtieri sulla disponibilità ad allentare le norme sui contratti a tempo non ci convincono per niente", aggiunge. "Sono ricette del passato. E, lo abbiamo imparato - conclude Fratoianni - colpiscono sempre i più deboli", conclude Fratoianni. (Com)