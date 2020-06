Roma: Cucunato (Lega), aree giochi pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggi riapre parchi giochi "che in molti quartieri non esistono nemmeno più". Lo dichiara, in una nota, Piero Cucunato, capogruppo Lega Salvini premier in IX Municipio. "Prima il divieto di utilizzarli per il Covid 19 - aggiunge - poi per effetto di un'ordinanza riaperti e non sanificati. Ma i parchi giochi per bambini, scivoli e altalene nelle aree verdi e nelle ville comunali, sono sempre di meno e, dove sono presenti, più che sanificati andrebbero smantellati perché pericolosi. Molte parchi giochi sono pericolanti da mesi, manca la manutenzione e la cura del verde pubblico. Gli atti di vandalici hanno fatto il resto. Ho chiesto più volte interventi di messa in sicurezza ma dopo i rimpalli tra Municipio IX e dipartenti gli scivoli e le altalene restano rotti ed inutilizzabili in tutto il Municipio. Dall'Eur al Laurentino, da Trigoria a Mostacciano ,da Villaggio Azzurro al Torrino e Fonte Meravigliosa i giochi per bambini sono un lontano ricordo che emerge inaccessibile tra l'erba alta, il degrado e l'incuria. Presenterò al Consiglio, in commissione e agli uffici una dettagliata relazione, unita a documentazione fotografica, sulla disastrosa situazione e sullo stato dell'arte dei parchi gioco per bambini nel IX municipio da ripristinare e mettere in sicurezza". (Com)