Speciale infrastrutture: aerospazio, videoispezioni con i droni, sicurezza e sostenibilità rafforzate per diversi tipi di intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le videoispezioni condotte tramite l'utilizzo dei droni rappresentano un elemento innovativo in grado di assicurare maggiore sicurezza, sostenibilità ed economicità per interventi di diverso tipo. È quanto emerso nel corso del webinar "Droni e videoispezioni", il primo di quattro appuntamenti che si svolgeranno fino a settembre in attesa del grande evento di Drone Italy nel maggio del 2021 a Bologna. L’edizione Drone Italy nel 2020 - come evidenziato Marco Piras, docente del dipartimento di ingegneria ambiente, territorio e infrastrutture del politecnico di Torino - è stata rimandata a causa della pandemia e questo evento si terrà nel maggio 2021 a Bologna: “Un momento molto importante”, secondo Piras, per un incontro tra tutte le aziende del settore sui “quattro progetti trasversali legati al mondo dei droni”. Nel webinar odierno sono intervenuti sia responsabili di aziende ed enti regionali che usufruiscono dei benefici derivanti dall'utilizzo dei droni che esponenti delle realtà che offrono questi servizi. Tra questi ultimi Diego Piazza, Ad della società Drb, che ha sottolineato come grazie all’uso dei droni sia possibile ottimizzare la performance su impianti eolici e elettrici ad alta tensione. Piazza ha evidenziato, quali caratteristiche principali offerte da Drb, “l’estrema precisione” assicurata dalle ispezioni, il fatto di potersi avvalere di “nostri sistemi di intelligenza artificiale”, e l’analisi dei dati per i nostri clienti, tra cui figura ad esempio Terna. (Pav)