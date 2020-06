Speciale infrastrutture: Rixi (Lega) a De Micheli, opere sbloccate? Attendiamo ancora nomine commissari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi osserva che "la ministra De Micheli parla di 12 miliardi di opere sbloccate in nove mesi, ma a parte i cantieri aperti sulle autostrade che stanno paralizzando una regione come la Liguria non si è visto altro. Ricordo - continua il parlamentare in una nota - che dei 77 commissari straordinari previsti dallo Sblocca cantieri, approvato durante il precedente governo, solo uno risulta nominato, quello per l'accorpamento del Nodo ferroviario di Genova con il Terzo valico, fortemente voluto dalla Lega e che ancora risulta imbrigliato nella piena operatività con la conseguenza di lavori fermi dal 2018. Inoltre - conclude l'esponente leghista -, il governo cosa aspetta ad approvare i Pef, Piani economici finanziari dei concessionari e di Anas? Senza questo passaggio non vedremo muoversi una ruspa in tempi brevi". (Com)