Speciale infrastrutture: Munari (Bnl-Paribas) a "Il Sole 24 Ore", ora l'Italia deve puntare sulla produttività

- "Per uscire dalla crisi e avviare una vera e duratura ripresa dell'economia in Italia bisogna assolutamente aumentare la produttività. Vale per tutto il sistema economico, pubblico e privato. Comprese le banche che devono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia digitale e dallo smart working". Andrea Munari, country manager per l'Italia del gruppo Bnp Paribas e amministratore delegato di Bnl, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" si dice convinto che la difficile fase di crisi che l'Italia sta vivendo possa e debba essere trasformata in una grande opportunità di rilancio del Paese. "Fin troppo facile ricordare i necessari e non oltre procrastinabili investimenti in innovazione, infrastrutture, reti, nel digitale, nell'economia sostenibile, nello snellimento dei tempi della burocrazia, però il vero nodo sta in quelli da dedicare alla scuola e alla ricerca". Ma la parola chiave, a suo giudizio, è: produttività. "Per tamponare l'emergenza sono state adottate politiche di tipo keynesiano velocemente, sia dai singoli Stati nazionali che dall'Europa, fatto questo che costituisce una novità che mi piace evidenziare. Tuttavia il tema chiave dei prossimi mesi è se le nuove politiche di rilancio riusciranno a generare nuovi animal spirit tra gli imprenditori ma anche tra i consumatori. Siamo in una fase in cui purtroppo pesano molto paura e inquietudine; paura di perdere il lavoro o comunque di veder scendere il reddito familiare o i propri risparmi". (Res)