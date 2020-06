Trasporti: assessorato Roma, al via nuovi turni taxi da 22 giugno, resta riduzione 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 22 giugno e fino al prossimo 19 luglio per il trasporto pubblico non di linea entrano in vigore i nuovi turni taxi, mantenendo una riduzione del 50 per cento della flotta in servizio. È quanto si legge in una nota dell'assessorato alla Città in Movimento di Roma Capitale. "Per i giorni feriali - spiega il comunicato - sono previsti turni di 8 ore e per i fine settimana 8 ore 30 minuti-9 ore. Per tutti i turni è stata introdotta un'ora di flessibilità. Lo stabilisce un'ordinanza sindacale. Dal 22 giugno è stato inoltre istituito un turno aggiuntivo dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 02:00 o dalle 18:00 alle 03:00. La nuova turnazione è stata decisa e condivisa con la categoria nell'ambito della Commissione Consultiva Taxi di Roma Capitale. Un tavolo di lavoro che ha visto condividere in maniera fortemente propositiva e collaborativa nuovi progetti del servizio tra i tecnici dell'assessorato alla Città in Movimento, del dipartimento Mobilità e trasporti e i rappresentanti delle categorie taxi. Altre proposte saranno valutate ai tavoli della commissione consultiva Taxi di Roma Capitale per una possibile sperimentazione, in previsione di un aumento della domanda e al fine di potenziare il servizio offerto alla cittadinanza in base all'andamento dell'emergenza sanitaria". (Com)