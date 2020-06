Milano: Fidanza (Fd'I), Sala si ritiene perfetto, ma dimentica suoi errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala si ritiene perfetto, sostiene che se Milano è la città italiana con la migliore qualità della vita il merito è solo suo. Sala non fa errori, è la personalità eccellente della quale il governo dovrebbe fregiarsi. Dal suo punto di vista fa bene a realizzare nuove piste ciclabili assolutamente inutili e pericolose per l'incolumità di tutti, afferma che lo smartworking non può essere una soluzione di lungo periodo senza però spiegare in che modo Milano possa tornare alla normalità in sicurezza, elogia Beppe Grillo e apre ai Cinque Stelle". Lo afferma in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, commenta i risultati dell'incontro "Obiettivo Milano. Verso le Comunali", promosso dall'associazione Cronisti in Comune. "Sala è il sindaco che non sbaglia mai. Che critica la gestione della Sanità lombarda da parte della Regione, che invita il governatore Fontana ad ammettere i propri errori. Dimenticando i propri".(Com)