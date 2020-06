Usa: Messico, continuità Daca è riconoscimento al lavoro e al valore dei "sognatori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico continuerà a sostenere i giovani connazionali che vorranno avvalersi del Deferred action for childhood arrivals (Daca) negli Usa. Lo ha riferito il ministero degli Esteri commentando in una nota la decisione adottata dalla Corte suprema degli Stati Uniti, che ha di fatto negato al presidente Donald Trump la possibilità di revocare il programma di assistenza i migranti concesso dall'amministrazione Obama. "L'aver mantenuto il Daca è un riconoscimento al valore e al lavoro della comunità migrante negli Usa, in particolar modo, nel contesto attuale della pandemia da Covid-19" sottolinea il ministero segnalando che ad oggi sono circa 205 mila i "sognatori" che lavorano in settori essenziali per la protezione della salute e della sicurezza negli Usa. Il governo messicano, segnala la nota, "darà seguito al processo di rinnovo dei permessi vigenti" e "a qualsiasi cambio amministrativo o azione legale che possa essere determinata dall'intervento della Corte". (segue) (Mec)