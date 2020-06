Usa: Messico, continuità Daca è riconoscimento al lavoro e al valore dei "sognatori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero fa anche il punto sul contributo monetario che "questi giovani garantiscono quotidianamente negli Usa. A livello nazionale si stima che i beneficiari del Daca e le loro famiglie pagano 5,6 miliardi di dollari in imposte federali e 3,1 miliardi di dollari in imposte statali e locali. Al tempo stesso, oltre l'89 per cento di loro è occupato e il 45,9 per cento ha una laurea o un titolo universitario di grado superiore", precisa la nota. "Dall'annuncio dell'apertura del Daca, nel 2020, il governo del Messico ha incentivato i giovani messicani titolati a farlo ad iscriversi al programma. La rete consolare ha portato avanti una esaustiva campagna di diffusione e promozione al fine di massimizzare il numero di messicani che sfrutteranno i vantaggi del Daca", aggiunge la nota. (segue) (Mec)