Decreto Elezioni: Crimi (M5s), contro Taverna attacchi ridicoli e volgari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del M5s, Vito Crimi, difende la vicepresidente del Senato Paola Taverna dagli attacchi subiti dopo l'annullamento del voto di fiducia sul decreto Elezioni. "Rivolgo la mia più grande solidarietà e vicinanza all'amica e collega Paola Taverna. Per la nostra vicepresidente del Senato, ricevere attacchi ridicoli e volgari da parte di chi ha costruito una carriera politica sugli insulti e sull'incompetenza è quasi una medaglia al valore - sottolinea Crimi -. Per decenni hanno confezionato leggi ad personam e occupato il Parlamento con stuoli di impresentabili, facendosi beffe di regole, norme, istituzioni, inseguendo gli interessi privati più vergognosi. E adesso arrivano a piagnucolare davanti a chi le regole le fa rispettare. Per il centrodestra e le opposizioni ogni occasione è buona per bloccare i lavori in cerca di visibilità, perfino in un'emergenza sanitaria tanto grave come quella che stiamo affrontando, e che dovremmo affrontare tutti insieme". (segue) (Rin)