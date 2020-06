Ue: secondo von der Leyen sul Recovery si troverà consenso anche con opinioni differenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione fra i leader europei sul Next Generation Eu è stata molto positiva, pur dimostrando differenze di opinioni su diversi aspetti sui quali, però, si potrà trovare un consenso al prossimo appuntamento di luglio del Consiglio europeo. Lo ha detto in conferenza stampa dopo i lavori del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."La discussione è stata molto positiva secondo me. Tutti i leader hanno concordato sulla gravità della crisi, che giustifica una risposta comune ambiziosa che combini solidarietà, investimenti e riforme", ha detto. "Sono felice del fatto che molti leader hanno sottolineato che dobbiamo fare presto il massimo possibile, prima dell'estate", ha aggiunto. Von der Leyen ha spiegato che i leader hanno mostrato sostegno agli aspetti della transizione digitale e verde che il Next Generation Eu intende sostenere."Ovvio, la discussione ha mostrato differenze di opinioni su diversi aspetti, come la dimensione del Next Generation Eu, il bilanciamento tra prestiti e risorse a fondo perduto, la chiave di distribuzione, la questione delle nuove risorse proprie e i rebates. Sono discussioni assolutamente legittime e ho spiegato le ragioni della Commissione su tutti questi aspetti", ha specificato. "Sono sicura che su questi punti potremo trovare un consenso senza perdere il quadro complessivo", ha concluso la presidente della Commissione Ue.(Beb)