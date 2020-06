Lavoro: Sala, smart working non sia normalità, preoccupato da licenziamenti a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le polemiche sulle dichiarazioni sullo smart working, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha precisato che il suo invito a "tornare a lavorare" viene dalla preoccupazione per la situazione occupazionale di Milano. "Io discuto molto con sindaci, manager, imprenditori ed esponenti politici a livello internazionale. È possibile che sia deviato da queste discussioni, ma quello che mi pare di capire è che c'è un crollo molto significativo della domanda di beni durevoli nel mondo, più di quanto noi oggi percepiamo. E siccome le aziende devono trovare un equilibrio tra costi e ricavi, è possibile che dopo le vacanze vedremo dei licenziamenti. Per questi motivi è chiaro che oggi bisogna essere anche poco egoisti, perché a chi critica la mia frase sullo smart working vorrei dire che io la settimana prossima incontrerò i precari dello spettacolo e andassero a dirlo a loro", ha detto Sala durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Marino dall'associazione "Cronisti in Comune". "Io - ha precisato Sala - non sono così favorevole a una città consumistica, anzi, vorrei cambiarla, ma nel breve non ci sono gli strumenti per cambiarla, così come si cambia un vestito. Una città non cambia pelle da un giorno all'altro". (segue) (Rem)