Lavoro: Sala, smart working non sia normalità, preoccupato da licenziamenti a settembre (2)

- "È ovvio che se la gente sta in casa, qualche ripercussione c'è. Non sottovalutiamo quanta parte di cittadinanza che vive perché gli altri fanno una vita pseudonormale. Sono tantissimi e a questi tantissimi io voglio pensare", ha detto Sala, ammonendo sul fatto che "lo smart working è una leva di flessibilità, non una modalità normale". "Io non sono contro lo smart working - ha assicurato - ma se è la normalità allora no: non dobbiamo pensare che sia la normalità, ma una parte della declinazione del lavoro". "Noi - ha poi osservato Sala - non sappiamo se a ottobre e novembre si ritornerà in una situazione molto difficile dal punto di vista sanitario, in cui sarà obbligatorio lo smart working. Se questo è un momento propizio per tornare a lavorare, è il caso di farlo, poi se dovremo tornare in casa, lo faremo". E infine il sindaco ha mandato un messaggio a chi ha criticato le sue osservazioni: "Se per fare bene il politico, per avere il consenso e non avere critiche, bisogna dire solo cose gradevoli e carine che non urtano nessuno, io non ci sto. Per me in una situazione così tragica il tema del consenso è davvero irrilevante. Ho l'impressione che non siamo davvero consapevoli". (Rem)