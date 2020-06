Lombardia: Anas: al via la manutenzione in galleria “Cernobbio”, sulla Ss 340 "regina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas annuncia in una nota che per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e verniciatura dei piedritti all'interno della galleria Cernobbio, Anas ha programmato la chiusura della statale 340 "Regina", nell'ambito dei territori comunali di Cernobbio e Moltrasio, in provincia di Como. Per garantire la sicurezza della circolazione durante l'esecuzione dei lavori la statale sarà chiusa al traffico tra il km 2,100 e il km 4,950 (galleria Cernobbio) da lunedì 22 giugno e fino a venerdì 7 agosto nella fascia oraria notturna 21.00 – 5.30. In orario diurno sarà inoltre in vigore il limite di velocità a 50 km/h, con delimitazione e interdizione al traffico di due piazzole di sosta per lo stoccaggio delle macchine operatrici. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale. (Com)