Libia: Del Re, Italia e Francia hanno responsabilità comune per riavviare dialogo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle prospettive della cooperazione tra Roma e Parigi, Del Re ha aggiunto: “Spero che sapremo non solamente avvicinare ulteriormente le nostre rispettive posizioni sul dossier libico ma anche elaborare una visione strategica comune per contribuire alla stabilizzazione di tutte le crisi in corso nell’insieme della fascia magrebina-saheliana. La regione beneficerebbe fortemente di una Libia unita, solida, democratica e ancora una volta protagonista autonoma capace di esprimere le sue migliori potenzialità”. Con riferimento alle attività della nostra cooperazione allo sviluppo in Libia, la vice ministra degli Esteri ha indicato che si muovono secondo due direttive principali: “I programmi destinati a sviluppare la stabilizzazione del Paese e le iniziative di emergenza umanitaria, che rispondono alle necessità delle categorie più vulnerabili, migranti e sfollati inclusi”. (Com)