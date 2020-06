Ue: Delrio (Pd), giorno importante, per farcela l'Europa deve stare dalla parte dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio, afferma che oggi "è un giorno importante"e su Twitter rilancia in video con il quale la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia "un passo cruciale sulla strada per uscire dalla crisi" e comunica di presentare ufficialmente ai ai leader europei al Consiglio il "il Next Generation Ue". "L’Europa ha capito che per farcela bisogna stare dalla parte dei cittadini - commenta Delrio -. Ora spetta ai singoli stati rinunciare a sovranismi ed egoismi. Insieme ce la faremo".(Rin)