Americhe: ex presidenti latinoamericani contestano candidatura Usa alla Bid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di lanciare una propria candidatura alla direzione della Banca interamericana dello sviluppo (Bid) rappresenta una nuova "aggressione" alle regole del multilateralismo e potrebbe pregiudicare il futuro dello stesso istituto. Lo scrivono in una lettera aperta firmata quattro ex presidenti di paesi latinoamericani: Fernando Henrique Cardoso, già capo dello stato del Brasile, Ricardo Lagos (Cile), Julio Maria Sanguinetti (Uruguay) e Juan Manuel Santos (Colombia). "La proposta di nomina di un cittadino statunitense nella Bid non fa presagire del buono per il futuro dell'entita", segnalano i leader esprimendo la "costernazione per questa nuova aggressione del governo Usa al sistema multilaterale basato su regole convenute dai paesi membri". I firmatari ricordano inoltre che la Casa Bianca può così provocare la "rottura della norma non scritta, ma rispettata sin dal'origine, per la quale la Bid per ragioni - tra l'altro - di efficienza finanziaria avrebbe avuto la sede a Washington a patto che sarebbe stata sempre guidata da un latinoamericano". La lettera si chiude con un invito agli altri soci della Bid a "opporsi all'azione intrapresa dagli Usa". (segue) (Mec)