Lombardia: De Corato, da Regione 1 milione a enti locali per riqualificare immobili sequestrati a mafia

- Regione Lombardia ha finanziato con 1.000.359 euro la ristrutturazione di 17 immobili sequestrati alla criminalità organizzata. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato. "Queste strutture - evidenzia l'assessore - saranno destinate per emergenze abitative, per la polizia Locale e per le associazioni. Si tratta di un importante segnale che diamo al territorio. Ogni immobile ridato alla comunità è un messaggio chiaro: lo Stato vince sempre contro le organizzazioni criminali". "Il 17 ottobre 2018 - ricorda De Corato che detiene anche la delega ai beni confiscati alla criminalità organizzata - ho firmato presso il Palazzo di Giustizia di Milano, il Protocollo d'intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate, promosso dal Tribunale di Milano insieme all'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), Prefettura di Milano, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Comune di Milano e Regione Lombardia". (segue) (Com)