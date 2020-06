Lombardia: De Corato, da Regione 1 milione a enti locali per riqualificare immobili sequestrati a mafia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con quel documento - sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza - ci eravamo posti l'obiettivo della realizzazione di un tavolo tecnico per la verifica delle modalità adottate nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, la salvaguardia e la gestione ottimale dei beni affinché fosse favorita una loro destinazione sociale virtuosa in tempi rapidi e la tutela dell'unita' aziendale e dell'occupazione nelle aziende confiscate. A distanza di due anni, possiamo dire, che quell'obiettivo e' stato raggiunto". "In Regione abbiamo creato una piattaforma per la geolocalizzazione di tutto questo patrimonio. Secondo l'ANBSC - conclude De Corato - in Lombardia ci sono 1.879 immobili e 273 aziende in gestione e 1.153 immobili e 85 aziende destinati". Sono 17 le domande di contributo per il recupero di immobili confiscati alla criminalità organizzata inviate dai seguenti enti: Usmate Velate (MB), Fino Mornasco (Co), Castel Mella (Bs), Provincia di Cremona 2 immobili, Cantù (Co), Cesano Boscone (Mi) 3 immobili, Verolanuova (Bs), Segrate (Mi), Bollate (Mi), Costa Masnaga (Lc), Pieve Fissiraga (Lo) 3 immobili. (Com)