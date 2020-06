Lavoro: Re David (Fiom), linee guida strumento importante per garantire sicurezza nell'esercizio diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso della segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, "dopo i Protocolli per garantire il lavoro in sicurezza nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, i metalmeccanici condividono con Federmeccanica e Assistal le linee guida per tutelare le agibilità sindacali. Nel momento in cui le fabbriche e gli uffici sono tornati a essere aperti - continua la dirigente sindacale in una nota -, è fondamentale riprendere pienamente tutti gli strumenti di confronto democratico con i lavoratori e con le aziende: le assemblee in presenza e a distanza, le riunioni e gli incontri, la comunicazione in bacheca materiale ed elettronica. Dalle pratiche consolidate di relazione e confronto, rinnovate nelle modalità per garantire la sicurezza, fino all'allargamento anche con le tecnologie digitali - prosegue la nota - riprende pienamente l'esercizio delle libertà sindacali, fondamentali, sempre e ancora di più, in una fase di trasformazione complessa come quella che stiamo vivendo. Saranno i comitati aziendali a rendere operative e concrete le linee guida nelle specificità di ogni singolo luogo di lavoro metalmeccanico". Re David conclude: "Per questo ritengo che l'intesa tra Federmeccanica, Assistal e Fim-Fiom-Uilm sia di grandissimo rilievo anche per il futuro, garantendo alle lavoratrici e ai lavoratori la partecipazione". (Com)