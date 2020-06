Polonia: ministro Risorse statali, situazione epidemiologica in Slesia è stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da coronavirus nelle miniere di carbone della Slesia si sono stabilizzati. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Risorse statali polacco Jacek Sasin, in conferenza stampa assieme al ministro della Sanità, Lukasz Szumowski. Secondo quanto riporta il portale "onet.pl", il ministro ha segnalato che da due giorni il numero di nuovi contagi registrati nell'area è al di sotto delle 100 unità. "La Slesia è il posto più sicuro d'Europa, perché il numero dei test è stato il più elevato, oltre 220 mila", si è spinto a dire Sasin. Szumowski ha dichiarato che la situazione epidemiologica della regione non è ormai più differente da quella di altre aree della Polonia, ma questo non vuol dire che finiranno i tamponi ai minatori. Il calo dei nuovi contagi è da ascrivere alla decisione del governo di chiudere una dozzina di miniere per tre settimane. (Vap)