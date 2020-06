Coronavirus: Zingaretti, nel Lazio numeri di regione aperta, ma non abbassiamo la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio i dati ci fanno dire che la curva è controllata, ma non abbassiamo la guardia: "teniamo sempre alto il livello di sicurezza, ma i dati degli ultimi 15-20 giorni, al netto dei due focolai, subito isolati, parlano di una regione di 6 milioni di abitanti dove le attività sono riprese quasi tutte, sono numeri di una regione aperta". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa in cui sono stati illustrati gli interventi di ammodernamento per la sanità regionale. "Dobbiamo andare avanti così - ha sottolineato il governatore - continuando su due grandi pilastri: il primo sono i cittadini, che avranno come priorità fondamentali l'utilizzo di mascherine e guanti, il rispetto delle distanze e l'igiene degli ambienti e personale, e queste ce le porteremo dietro fino al vaccino. L'altro pilastro - ha aggiunto Zingaretti - è il sistema di tracciamento dei contagi, e su questo devo fare i miei complimenti alla nostra sanità regionale. I dati che oscillano con questi numeri, nonostante la ripresa dei flussi in entrata e in uscita anche per la Capitale, ci fanno dire che la curva è controllata: comunque - ha concluso Zingaretti -noi non abbassiamo la guardia e stiamo ponendo grande attenzione al tracciamento, isolamento e verifica di contagi e focolai".(Rer)