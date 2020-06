Regno Unito: premier gallese Drakeford, dal 6 luglio riammessi i turisti britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Galles Mark Drakeford ha annunciato che i turisti britannici potranno tornare a visitare il paese dal 6 luglio. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Drakeford ha dichiarato che il divieto di spostarsi di più di cinque miglia all'interno della nazione sarà allentato da luglio, sempre che il tasso di trasmissione del coronavirus rimanga sotto controllo. In un annuncio inaspettato il premier ha detto stamattina che l'industria del turismo del Galles dovrebbe prepararsi alla riapertura. I negozi riapriranno in tutti il paese da lunedì prossimo. L'attività sportiva individuale sarà permessa, così come la preghiera nei luoghi di culto mantenendo il distanziamento sociale. Il mercato immobiliare potrà riattivarsi, in quanto le visite agli appartamenti saranno autorizzate. Infine, gli atleti professionisti potranno tornare ad allenarsi. Drakeford ha dichiarato che le vacanze estive torneranno quindi ad essere una possibilità per il Galles, a patto che vengano mantenute le distanze di sicurezza e tutte le linee guida relative al coronavirus. "Non sarà come tornare alla situazione dell'anno scorso, perché il virus è ancora presente qui in Galles. Ma non vediamo l'ora di accogliere le persone", ha affermato il premier gallese. (Rel)