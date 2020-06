Scuola: Enel Cuore e Treccani insieme per sostenere lo studio a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Cuore e Fondazione Treccani Cultura insieme per l’apprendimento a distanza: la onlus del gruppo elettrico sostiene il progetto Strade Maestre che, attraverso la piattaforma di didattica digitale Treccani Scuola, offre strumenti a sostegno di studenti, docenti e istituti scolastici per facilitare lo studio e l’interazione online, sempre più utilizzati a seguito dell’emergenza Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, la piattaforma è fruibile gratuitamente a scuola e da remoto su computer, tablet e smartphone, e offre servizi innovativi e contenuti certificati oltre all’accesso a un archivio digitale in costante evoluzione, ricco di risorse selezionate e garantite da Treccani. “L’accordo con Treccani permette, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, di dare un contributo concreto alla riduzione della dispersione e dell’esclusione scolastica: con Strade Maestre riusciremo a offrire uno strumento gratuito, accessibile e interattivo per il sostegno delle attività di formazione degli studenti con contenuti di didattica digitale garantiti da Treccani”, ha commentato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, sottolineando che prosegue l’impegno di Enel Cuore a sostegno della scuola come ambito su cui è più necessario investire per la crescita di persone consapevoli, attive e con una coscienza sociale. (segue) (Com)