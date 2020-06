Scuola: Enel Cuore e Treccani insieme per sostenere lo studio a distanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 1925 Treccani ha accompagnato la storia del nostro paese, fino a divenire testimonianza sistematica dell’identità culturale italiana: per questo fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, grazie alla collaborazione con il ministero dell’Istruzione, abbiamo ritenuto opportuno impegnarci perché docenti e studenti nelle scuole italiane avessero la possibilità di utilizzare gratuitamente la piattaforma di didattica digitale Treccani Scuola”, ha aggiunto Massimo Bray, direttore generale di Treccani. Oggi più che mai, ha detto, con Strade Maestre ed Enel Cuore siamo sicuri di poter dare un contributo ancora più incisivo nell’evidenziare il valore della cultura e quello della comunità che, riunita intorno ad essa, fa sistema tra le parti più solidali e sensibili del paese”. Secondo quanto si apprende dal comunicato, le Strade Maestre che danno il nome al progetto sono inclusione, accessibilità, condivisione, collaborazione e approfondimento: nuovi strumenti per garantire a tutti la partecipazione e il diritto allo studio, anche a distanza. Nella piattaforma saranno poi disponibili strumenti specifici per l’interattività, con un sistema di commenti e feedback sui contenuti didattici e una community in cui docenti e studenti potranno entrare in contatti condividendo materiali. (Com)