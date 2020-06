Iran: a Berlino incontro tra ministri Esteri di Francia, Regno Unito e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian è oggi a Berlino su invito del suo omologo tedesco Heiko Maas, per un colloquio bilaterale a cui seguirà una riunione ministeriale in formato E3 dedicata alla questione iraniana con Domenic Raab, capo della diplomazia britannica. Lo ha reso noto il Quai d'Orsay in una nota. L'incontro tra Le Drian e Maas si inserisce "nella stretta concertazione che è prevalsa tra i due ministri negli ultimi mesi nel contesto della crisi sanitaria", si legge nel messaggio. La diplomazia francese fa sapere che nel corso del colloquio bilaterale verrà affrontato il tema riguardante il ritiro progressivo dei controlli alle frontiere franco-tedesche. In merito ai dossier internazionali, Le Drain "evocherà in particolare la situazione nel Sahel, il processo di pace nel Medio Oriente, la relazione con la Turchia e la situazione nel Mediterraneo orientale, il dossier libico e iraniano, insieme al rapporto tra Unione europea e Cina", si legge nella nota. (segue) (Frp)