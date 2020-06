Iran: a Berlino incontro tra ministri Esteri di Francia, Regno Unito e Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due ministri discuteranno anche della cooperazione tra Germania e Francia alle Nazioni Unite, mentre la Germania assicurerà a luglio, dopo la Francia a giugno, la presidenza del Consiglio dei ministri, insieme alla loro azione comune a favore del rafforzamento del sistema multilaterale e dell'architettura mondiale della sanità", fa sapere il Quai d'Orsay. La riunione ministeriale in formato E3 consacrata al dossier iraniano sarà l'occasione di uno scambio sulla strategia europea dei prossimi mesi- continua Parigi – In questo quadro Jean-Yves Le Drain sottolineerà il nostro obiettivo di preservazione dell'accordo nucleare di Vienna del 2015, che è essenziale nell'architettura globale di non-proliferazione, e la nostra volontà che l'Iran rispetti i suoi obblighi in materia". "Il minsitro evocherà anche la nostra cooperazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea), il sostegno che continuiamo ad apportare all'Aiea e le nostre attese nei confronti dell'Iran nella sua cooperazione intera e senza ritardi con l'Agenzia", afferma il ministero francese. (Frp)