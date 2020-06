Nigeria: Buhari esorta vertici della Sicurezza a "fare di più" per risolvere situazione settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha tenuto un incontro con i vertici della sicurezza, esprimendo critiche per la loro gestione degli attacchi armati nel nord del paese ed invitandoli a "fare di più" per risolvere il problema. Lo ha detto ai media locali il consigliere per la Sicurezza nazionale, Babagana Monguno, a margine dell'incontro tenuto oggi da Buhari con i capi della sicurezza. "Il presidente ha espresso grande preoccupazione per il degenerare della situazione della sicurezza nel paese", ha detto ai giornalisti Monguno, aggiungendo che Buhari è "estremamente scontento di ciò che sta accadendo" e assicurando che il capo dello Stato lavora per "un immediato capovolgimento della tendenza attuale". Forti proteste sono scoppiate di recente nella città di Katsina, nella Nigeria nordoccidentale, dopo che la scorsa settimana un nuovo attacco di un gruppo armato ha raso al suolo un villaggio e ucciso 20 persone. Per protestare contro la crescente insicurezza regionale, riferisce il quotidiano locale "Vanguard", migliaia di persone sono scese in strada il 16 giugno, mentre Buhari ha cercato di calmare le acque. In una dichiarazione pubblicata su Twitter dal suo portavoce Garba Shehu, Buhari ha invitato i cittadini dello stato Katsina ad essere "paziente e solidale con le operazioni militari in corso nello stato", ammonendo che "scendere in piazza per protestare potrebbe distrarre dalle operazioni militari" e fare il gioco degli aggressori. Il capo dello Stato ha quindi esortato i cittadini a "non arrendersi", assicurando che le forze armate nigeriane "sono pienamente in grado di affrontare le sfide del brigantaggio e del terrorismo". In merito all'operazione lanciata di recente per contrastare i terroristi, Buhari ha affermato che l'esercito ha individuato le foreste della Nigeria nordoccidentale come base nella regione per il nascondiglio dei terroristi: "l'operazione li eliminerà tutti", ha assicurato. (segue) (Res)