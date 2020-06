Nigeria: Buhari esorta vertici della Sicurezza a "fare di più" per risolvere situazione settentrionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 persone sono state uccise in più attacchi sferrati nello stato nigeriano nordoccidentale di Katsina da uomini armati. Lo ha riferito un portavoce della polizia ai media locali, spiegando che secondo testimoni circa 200 uomini in moto hanno assalito lo scorso 9 giugno il villaggio di Kadisau, nel Katsina, con l'obiettivo di saccheggiare viveri e bestiame. Quando gli abitanti hanno fatto resistenza, gli uomini hanno aperto il fuoco contro di loro, uccidendo 20 persone. L'attacco segue quello sferrato nel villaggio di Faduma Koloram, nel Borno, nel quale sono state uccise 81 persone ed altre sette sono state rapite. L’offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (Res)