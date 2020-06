Alitalia: Pd Roma, non è una fornace, a fianco a sindaco Fiumicino su rispetto lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al fianco del sindaco di Fiumicino Esterino Montino nel chiedere rispetto per tutte le lavoratrici e i lavoratori: Alitalia non è una fornace ma una grande compagnia da cui dipende il destino di migliaia di famiglie". Lo dichiarano Andrea Casu, segretario Pd Roma e Leonardo Di Matteo, responsabile Trasporti Pd Roma in una nota. "In queste ore drammatiche servono rispetto e dialogo per offrire a tutti i problemi soluzioni concrete e condivise, non polemiche da stadio e sterili contrapposizioni ideologiche". (Com)