Turchia-Italia: Di Maio, intenzionati a mantenere dialogo per portare avanti agenda positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia e Italia sono intenzionate a mantenere il dialogo per portare avanti un’agenda positiva, “un dialogo franco che possa portare mutui benefici”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, nell’ambito della visita del responsabile della Farnesina ad Ankara. Di Maio ha ricordato che i due paesi sono “legati da una storica amicizia” e nel 2018, l’Italia è stata il secondo partner economico della Turchia a livello Ue e il quinto a livello globale, con un interscambio che ammonta a circa 18 miliardi di euro. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che durante il colloquio è stata discussa l’organizzazione della Seconda commissione economica congiunta tra i due paesi, che rappresenta una grande opportunità per rafforzare i rapporti commerciali e gli investimenti, oltre che per rilanciare entrambe le economie colpite dalla pandemia di coronavirus. Di Maio ha inoltre ringraziato la Turchia e il popolo turco per aver fornito aiuto all’Italia durante il periodo più difficile della pandemia di Covid-19. (Res)