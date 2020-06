Turismo: Campidoglio, firmata convenzione con Airbnb per versamento contributo soggiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sigla della convenzione per il pagamento della tassa di soggiorno da parte di Airbnb è un tassello fondamentale per Roma e per tutta la sua filiera turistica. In questo momento emergenziale che mette a dura prova il comparto, è importante ristabilire la concorrenza leale fra operatori, combattere il sommerso e tracciare i flussi turistici. Legalità, sicurezza e chiaramente maggiori introiti da reinvestire in città. Si tratta di un accordo cui abbiamo lavorato molto nei mesi scorsi, che vede la luce adesso dopo un iter complesso e che sarà importante in futuro, quando gli spostamenti dei visitatori torneranno alla normalità", ha dichiara il sindaco Virginia Raggi. "Questo è il primo accordo che Roma riesce a chiudere, e che fa da apripista, nel panorama dei colossi delle prenotazioni turistiche online. Ripartire post-COVID a parità di condizioni, è indice di un mercato più sano, circostanza a cui si aggiunge un'apprezzabile assunzione di responsabilità dei portali telematici e una collaborazione sui dati, anche in considerazione della loro presenza sempre più incisiva nel mercato di riferimento", ha aggiunto Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico e Turismo di Roma Capitale. L'ospitalità in casa degli host Airbnb svolgerà nei prossimi mesi un ruolo fondamentale per Roma e il suo rilancio come destinazione turistica internazionale", ha spiegato Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia. "In particolare, l'accordo per la riscossione consentirà di farci trovare pronti, semplificando le procedure grazie al supporto del digitale e garantendo al Comune il pagamento dell'imposta di soggiorno per tutte le prenotazioni tramite il nostro portale". (Com)