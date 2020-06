Scuola: Inps, 39.700 certificazioni di diritto alla pensione dal primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 3 giugno risultano lavorate circa il 97 per cento delle cessazioni dal servizio trasmesse dal ministero dell’Istruzione. In particolare, considerando le sole verifiche con esito positivo, risultano certificati i diritti a pensione per circa 39.700 nominativi (personale docente: 29.990; personale Ata: 8.860; insegnanti religione: 446; dirigenti scolastici: 363; personale educativo: 99). Questo consentirà al ministero dell’Istruzione - riferisce una nota dell'Inps - l’apertura delle operazioni di mobilità del personale e di immissione in ruolo. Anche quest’anno, quindi, le operazioni di certificazione del diritto a pensione del personale del comparto scuola si sono svolte regolarmente secondo la tempistica programmata e, nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, si è raggiunto un risultato particolarmente positivo, come testimoniano i dati fin qui raccolti. (segue) (Com)