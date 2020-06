Colombia: esercito libera uno svizzero e un brasiliano in mano a dissidenti Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale della Colombia ha reso nota la liberazione di un cittadino svizzero e di un brasiliano, da tre mesi in mano ai dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Secondo quanto riferiscono fonti della polizia ai media locali, i due erano nelle mani del fronte "Dagoberto Ramos", una delle fazioni che non ha aderito agli accordi di pace del 2016 e per la loro liberazione era stato chiesto un milione di dollari. Aniel Max Guggenhein e José Ivàn Alburneque Matìas, coppia di sposi residente in Argentina, era stata rapita a marzo nel pieno di una escursione turistica nella selva colombiana. Allertati dall'avvio delle misure di contenimento del nuovo coronavirus, i due avrebbero cercato di fare in fretta ritorno a Bogotà imbattendosi nei sequestratori. Le forze di sicurezza non hanno rivelato i dettagli dell'operazione che ha permesso di liberare i due stranieri. (segue) (Mec)