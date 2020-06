Colombia: esercito libera uno svizzero e un brasiliano in mano a dissidenti Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della dissidenza delle Farc è una preoccupazione sempre più sentita nel paese. In un rapporto presentato al Senato dal ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo, si rivela che il numero di elementi che non riconoscono come validi gli accordi raggiunti con il governo dell'ex presidente Juan Manuel Santos avrebbero già raggiunto quota 4.600, di cui almeno 2.600 effettivi armati e il resto elementi di supporto logistico nelle città e nelle campagne. L'intelligence colombiana avrebbe sin qui identificato circa 32 fazioni di dissidenti, con una presenza accertata in oltre 120 comuni. La rete dei dissidenti sarebbe impegnata a recuperare il controllo paramilitare sul territorio irrobustendo la propria attività nelle economie illegali come estorsioni o traffico di stupefacenti. (segue) (Mec)