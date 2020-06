Colombia: esercito libera uno svizzero e un brasiliano in mano a dissidenti Farc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi più in vista della dissidenza ci sono quelli di Seuxis Hernandez-Solarte e Luciano Marin Arango, rispettivamente noti con i nomi di "Jesus Santrich" e "Ivan Marquez". I due ex leader delle Farc a fine agosto del 2019 avevano annunciato assieme ad altri guerriglieri l'intenzione di voler aprire “nuova tappa della lotta armata”. La decisione di riprendere le armi “è la continuazione della lotta armata in risposta al tradimento da parte dello Stato dell’accordo di pace de L’Avana”, dichiarava Marquez in un messaggio video. L'ex guerrigliero è stato il capo negoziatore delle Farc nei dialoghi di pace de L’Avana ed era stato nominato senatore per il partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia; posizione che non ha mai assunto. A metà aprile 2018, infatti, si trasferì in uno spazio di reintegrazione per ex combattenti a Miravalle, nel dipartimento meridionale di Caquetá, dove è stato visto per l'ultima volta in compagnia di "El Paisa". Sui due grava da metà giugno anche una taglia del Dipartimento di stato Usa. (segue) (Mec)