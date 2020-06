Romania: premier Orban, assorbiti 2 miliardi di euro da fondi Ue negli ultimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha assorbito due miliardi di euro dai fondi europei negli ultimi sei mesi. Lo ha dichiarato il primo ministro romeno, Ludovic Orban in una dichiarazione alla stampa. Il premier di Bucarest ha precisato che nei sei anni precedenti all'entrata in carica del suo governo sono stati attratti complessivamente soli 6 miliardi di euro. "Per quanto riguarda i fondi europei, il nostro obiettivo è aumentarne l'assorbimento. In un periodo di tempo molto breve, circa sei mesi, siamo riusciti ad assorbire fondi europei per un valore di due miliardi di euro. Dobbiamo confrontare questi sei mesi con i sei anni in cui non siamo stati al potere e in cui sono stati assorbiti solo sei miliardi", ha dichiarato Orban. Il primo ministro ha aggiunto che l'obiettivo del governo è quello di utilizzare il denaro europeo messo a disposizione del paese nel modo più efficiente possibile, "per essere in grado di finanziare progetti di investimento, programmi per le aziende, programmi indirizzati ai dipendenti, di protezione sociale, di sviluppo locale e regionale, programmi fondamentali per lo sviluppo della Romania", ha detto Orban. (Rob)