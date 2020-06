Turchia-Italia: Di Maio, non possiamo permetterci una ulteriore escalation in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, discuterà con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu anche della crisi in corso in Libia. Lo ha riferito lo stesso Di Maio in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook in occasione del suo arrivo Ankara. “Ovviamente con il ministro turco parleremo anche del dossier libico. La nostra priorità è quella di mettere la parola fine al conflitto in Libia. Stiamo superando una crisi globale senza precedenti e non possiamo permetterci una ulteriore escalation”, ha dichiarato il ministro. Di Maio ha ricordato che “la Turchia è un importante partner commerciale per il nostro Paese, con un interscambio annuo di quasi 18 miliardi di euro”. Secondo il ministro “è fondamentale dunque per le nostre imprese e per la nostra economia rafforzare i rapporti”. Di Maio ha aggiunto: “Stiamo lavorando per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia ed è necessario dare grande peso all’export del nostro Made in Italy e consolidare anche nuovi mercati per permettere alle nostre aziende di esportare sempre più prodotti all’estero. E grazie anche al patto per l’export siglato al ministero degli Esteri daremo il massimo supporto ad artigiani, startupper e imprenditori”.(Res)