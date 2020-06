Alitalia: Fassina (Leu), Confindustria populista e miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'offensiva" contro la ristrutturazione e il rilancio di Alitalia da parte dei vertici di Confindustria "è non soltanto populista, ma miope e autolesionista". Lo scrive in una nota il deputato di Leu Stefano Fassina. "L'utilità di un vettore di bandiera ai fini di promozione dell'interesse nazionale, dal turismo alle esportazioni di beni - spiega - dovrebbe essere intuitiva o, almeno, dovrebbe essere colta guardando a quanto accade nei principali stati intorno a noi e nostri competitor: la Francia e la Germania investono decine di miliardi e innalzano le quote pubbliche, rispettivamente, in Air France e Lufthansa. Il presidente Bonomi e il presidente Robiglio si chiedono perché? Il governo deve andare avanti. Deve venire in Parlamento, prima di fare nomine, a presentare e discutere le linee del piano industriale e garantire che non vi sarà 'spezzatino': handling, aviation, it, maintainance devono far parte della newco prevista dal decreto Rilancio".(Com)