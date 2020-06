Regeni: M5s, superare ostacoli per la ricerca verità, l'Egitto dia delle risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera durante l'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni "il presidente Conte ha ribadito quello che per noi rimane sempre fondamentale: bisogna superare ogni ostacolo, che purtroppo in questi anni abbiamo incontrato, per fare luce su quanto accaduto 4 anni fa a Giulio Regeni in Egitto". Così i parlamentari del MoVimento 5 Stelle nella commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. "Come sottolineato dal Presidente Conte, serve realizzare una concreta cooperazione tra i due Paesi, che superi le incomprensibili resistenze che purtroppo abbiamo riscontrato in questi anni e che non ci hanno permesso ancora di arrivare a dei risultati", si legge in una nota. "Il prossimo primo luglio ci sarà un incontro tra la Procura italiana e quella egiziana che indagano sul caso. Ci auguriamo che si possa finalmente dare una svolta decisiva su una questione che rappresenta una grave ferita per il nostro Paese", continuano. "Non possiamo più aspettare: è ora che l'Egitto dia delle risposte, collabori realmente affinché si esca dallo stallo e termini una terribile attesa, durata troppo a lungo", concludono. (Com)