Regno Unito: coronavirus, tasso di mortalità più alto tra gli uomini musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di mortalità per il coronavirus nel Regno Unito risulterebbe più alto per gli uomini di religione musulmana rispetto a quelli provenienti da tutti gli altri gruppi religiosi. In base ad una nuova ricerca condotta dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons), gli uomini musulmani avrebbero il 2,5 per cento di probabilità in più di morire a causa del Covid-19 rispetto agli atei. Gli altri gruppi religiosi più a rischio individuati dall'Ons sono gli ebrei, gli hindu e i sikh. Il ricercatore dell'Ons Nick Stripe ha detto che ci sarà bisogno di nuovi dati e analisi per comprendere queste differenze nel tasso di mortalità. "Per la maggior parte il rischio elevato in alcuni gruppi religiosi si spiega attraverso fattori geografici, socioeconomici e demografici, oltre che attraverso l'etnia. Tuttavia, anche tenendo conto di questi fattori, gli uomini di religione ebraica hanno il doppio delle possibilità di morire per il coronavirus rispetto a quelli di religione cristiana", ha osservato Stripe. Il Consiglio musulmano dell'Inghilterra ha rilasciato una dichiarazione in risposta a questi dati. "Le percentuali dell'Ons confermano semplicemente ciò che le comunità, i professori e il personale sanitario di religione musulmana sta dicendo da mesi: stiamo morendo per il coronavirus sproporzionatamente, e bisogna affrontare le cause di questo dato per prevenire la perdita di altre vite umane", ha affermato il segretario generale del Consiglio musulmano Harun Khan.(Rel)