Speciale difesa: Stoltenberg, proteggere infrastruttura critica, resilienza nostra miglior difesa

- Bisogna proteggere l'infrastruttura critica, come il trasporto civile, l'energia e le comunicazioni, perché la resilienza è la prima linea di difesa. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la seconda giornata di riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza. "Dobbiamo proteggere la nostra infrastruttura critica, come il trasporto civile, l'energia e le comunicazioni. La resilienza è la nostra prima linea di difesa e la nostra sicurezza collettiva dipende da essa", ha spiegato. "Così, oggi, i ministri hanno deciso di aggiornare le linee guida della Nato per la resilienza nazionale per tenere maggiormente conto delle minacce informatiche, della sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle conseguenze della proprietà e del controllo da parte di attori stranieri", ha spiegato. (Beb)